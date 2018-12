Mulher encontra cunhada morta em quarto; R$ 4 mil sumiu de apartamento

Manaus - Luana Freire de Souza, de 19 anos, foi encontrada morta, na manhã desta segunda-feira (3), dentro da própria casa, na rua C do conjunto Ouro Verde, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. A suspeita preliminar da motivação para o crime é apontada como latrocínio (roubo seguido de morte).

De acordo com uma moradora, o corpo foi achado pela cunhada da vítima, que chegou ao local acompanhada de um homem, que é dono de uma escola de boxe.

O quarto da jovem, no andar de cima do imóvel, estava todo revirado, indicando que a vítima reagiu. A mãe de Luana relatou que não foi encontrado R$ 4 mil no local, que a vítima estava guardando.

Perícia e polícia foram ao local do crime | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

O corpo da jovem estava em cima da cama, a princípio com perfurações de arma branca, possivelmente faca. A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) está no local e deve repassar informações do crime.

