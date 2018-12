Em Manaus, 32 pessoas são presas no fim de semana por diversos crimes

| Foto: Divulgação

De sexta-feira (30) até a madrugada desta segunda (03), as ações da Polícia Militar resultaram na prisão de 32 infratores em Manaus, na recaptura de dois foragidos e na apreensão de cinco menores envolvidos em ocorrências criminais. No sábado (01/01), o secretário de segurança pública, Coronel Amadeu Soares, participou de operações em diversas zonas da capital.

Além das prisões, o final de semana contou com a apreensão de quatro armas de fogo e a recuperação de 13 veículos com restrição de roubo e furto em Manaus.

De domingo até a madrugada de hoje, a Polícia Militar prendeu cinco pessoas envolvidos em crimes como tráfico de drogas, roubo e adulteração de veículos em Manaus. Um foragido foi recapturado, quatro adolescentes foram apreendidos e quatro veículos com restrição de roubo foram recuperados.

Thiago Augusto Felipe dos Santos, 23, foi recapturado após abordagem da polícia realizada no Beco Carangola, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital. Ele usava uma tornozeleira eletrônica que não funcionava e, após consulta a base de dados, foi constatado que ele estava foragido do regime semiaberto do sistema penitenciário de Manaus.

Na zona norte, uma mulher de 28 anos foi presa e uma adolescente de 15 anos apreendida após efetuarem roubo de um celular e uma motocicleta Honda Titan CG 150 branca, de uma vítima, na Avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova.

A abordagem ocorreu após rastreamento do veículo, na invasão Tapajós, bairro Terra Nova. O celular e a motocicleta foram devolvidos para a vítima.

Na Rua Acre, Comunidade Raio do Sol, bairro Cidade Nova, um homem de 27 anos foi preso com dois adolescentes, de 16 e 17 anos, envolvidos com o tráfico de entorpecentes. Na abordagem policial, foram encontradas 71 porções de oxi e uma balança de precisão.

Um homem de 19 anos foi preso por adulteração de veículo, em posse de uma motocicleta Sundown Hunter 125 prata, com chassi e número de motor adulterados, na Rua Anador, loteamento João Paulo, segunda etapa, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. O acusado já responde na justiça pelo crime de receptação.

Mais dois veículos com restrição de roubo foram localizados durante a noite e madrugada na zona norte e oeste da cidade. Um Fiat Punto Atrrative vermelho, abandonado na Rua 29, invasão Buritis, bairro Cidade Nova, e um Corsa Wind verde encontrado sem as rodas traseiras e faltando algumas peças, na Rua Álvares de Azevedo, loteamento Parque Residencial Aruanã, bairro Compensa.

O detalhamento das outras prisões não foi divulgado pela secretaria.

