Após morte de agente, Seap revira Compaj atrás de objetos ilícitos

Manaus - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizou nesta segunda-feira (3), o procedimento de revista no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no quilômetro 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista). A vistoria acontece dois dias após um agente de socialização da Umanizzare ser morto com uma facada no pescoço.

Durante a operação na unidade prisional, que teve início às 6h e encerrou às 15h, foram encontrados 8 aparelhos celulares, 3 carregadores de celular e 5 estoques (barra de ferro pontiaguda).

De acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, as operações tem como objetivo retirar materiais que possam ser utilizados pelos presos em possíveis alterações no sistema e evitar novas fugas no sistema prisional.

“As medidas que estão sendo tomadas para nos prevenirmos e adiantarmos para possíveis surpresas e tomadas de decisões dos presos em causarem motins, rebeliões ou fugas. Nesta ação no Compaj não foram encontradas situações que comprometam a segurança das unidades, como celas e barras de ferro serradas ou indícios de túnel”, completou.

Entrega de kits

Após o procedimento de revista, a Seap fez a entrega do kit uniforme (blusa, calça, bermuda, tênis, sandálias e material de higiene) aos 964 internos do Compaj, quarta unidade prisional a adotar a padronização do vestuário. Antes da entrega dos uniformes foram retiradas peças de roupas e colchonetes e travesseiros deteriorados, que foram substituídos pelos novos.

Atualmente fazem o uso do uniforme, o Centro de Detenção Provisória Masculino 2 (CDPM 2), Presídio Feminino de Manaus (PFM) e Unidade Prisional do Puraquequara (UPP).

De janeiro a outubro de 2018, a SEAP já realizou 95 revistas nas unidades prisionais da capital e do interior, com uma média de oito a nove revistas por mês. A Seap possui um cronograma de revistas e fiscalizações previstas para ocorrerem no sistema prisional tanto em unidades prisionais da capital quanto no interior.

As ações também são realizadas também em casos extraordinários mediante informações do Departamento de Inteligência Penitenciária (Dipen), Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), e demais setores de inteligência do Estado sobre o sistema prisional.

