Briga por sutiã entre mulheres acaba em morte na Feira da Panair

Mulheres teriam começado a brigar por causa de um sutiã. Crime ocorreu dentro da Feira da Panair | Foto: Divulgação

Manaus - Duas mulheres se envolveram em uma briga por causa de um sutiã, na tarde desta segunda-feira (3), por volta das 14h, dentro da Feira da Panair, localizada na Rua Vista Alegre, no bairro Educandos, zona Sul de Manaus. Durante a discussão, uma das moradoras de rua teria acertado a outra com uma facada nas costas.

De acordo com um comerciante da área, as duas mulheres, conhecidas como "Sarara" e "Rusio", vivem há muitos anos no local e se envolviam constantemente em confusões.

"Elas são usuárias de drogas e vivem debaixo dos tablados aqui da feira. As duas começaram a brigar por um sutiã e de repente a 'Sarara' acertou a 'Rusio'. Depois disso, não vimos para onde a autora foi. Algumas pessoas levaram a 'Rusio' para o SPA que fica bem perto da feira", disse o comerciante.

"Rusio" foi levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul, localizado no bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul da capital amazonense, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante atendimento médico. O Instituto Médico Legal (IML) confirmou o acionamento para a remoção do corpo da mulher.

Leia mais

Acidente entre carro e moto deixa um ferido no São José 2

Família no AM pede ajuda para livrar operário de cegueira total