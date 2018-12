Vizinho suspeito de matar cabo da PM se entrega à polícia em Manaus

Manaus - O principal suspeito de matar o cabo da Polícia Militar Heverton de Freitas, de 36 anos, se entregou à polícia na manhã desta segunda-feira (3). O autor do crime, de 22 anos, não teve o nome divulgado e deve ser apresentado em coletiva de imprensa nesta terça-feira (4), na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O crime aconteceu no último sábado (1). Conforme o titular da DEHS, delegado Orlando Amaral, um mandado de prisão havia sido expedido em nome do suspeito, no dia do assassinato, porém o autor se entregou na presença de um advogado.

“O suspeito e a vítima eram vizinhos e, após uma bebedeira, se desentenderam. Ele já estava sendo procurado, mas veio espontaneamente na sede da delegacia. Mais detalhes serão repassados amanhã (terça)”, disse Amaral.

O caso

O PM foi morto com oito facadas, segundo os peritos do Instituto Médico Legal (IML), o crime aconteceu na casa onde ele morava, na rua Goiatins, bairro São José 3, Zona Leste de Manaus.

O padrasto de Heverton informou que a vítima estava bebendo com amigos em frente à residência onde moram, quando houve uma discussão que culminou na morte do PM. A vítima foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde morreu.

Heverton era lotado na 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e deixou cinco filhos.

