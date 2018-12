Manaus: mesmo com crimes frequentes, SSP aponta redução de homicídios

Manaus - Apesar de constantes casos de assassinatos na capital amazonense, a Secretaria de Segurança Publica do Amazonas (SSP-AM), divulgou nesta segunda-feira (3), uma queda nos índices homicídio, no mês de novembro, em Manaus. Conforme o órgão, foram 51 casos, que apresentam uma redução de 25% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando ocorreram 68 mortes.

A SSP-AM também apontou uma redução de 29% em casos de latrocínio (roubo seguido de morte), em comparação com novembro do ano passado.

Os dados fazem parte dos indicadores de criminalidade da SSP-AM, que servem de parâmetro para o planejamento e execução de políticas públicas para a área. O mapa envolve os principais indicadores de violência e a produtividade das polícias, como combate ao tráfico de drogas e recuperação de bens.

Titular da SSP-AM, coronel Amadeu Soares | Foto: Marcely Gomes

Para o titular da SSP-AM, coronel Amadeu Soares, o aumento de denúncias feito pela população tem um papel essencial na elucidação dos crimes.

"Neste período tivemos um aumento de 52% de denúncias feitas pelo 181, com as devidas apurações, 40% dessas denúncias viraram procedimentos e tiveram os acusados presos, retirados de circulação e entregue à Justiça. Isso demonstra claramente, que a população está confiando mais no trabalho da polícia", disse o secretário.

Prisões



De janeiro até novembro de 2018, as polícias do Amazonas já prenderam 683 pessoas suspeitas de autoria de homicídios em Manaus e outras 64 por latrocínio. Em novembro, a polícia prendeu 52 suspeitos de homicídio e dois de latrocínio, conforme indicadores da SEAI.

Delegado Geral Adjunto da Polícia Civil, Ivo Martins. | Foto: Marcely Gomes

"O que nós estamos fazendo é a repressão qualificada. A implantação de mudanças solicitadas pela Polícia Civil ao secretário de segurança foram essenciais para otimização dos inquéritos, aumento na quantidade de prisões e operações, facilitando a ação da polícia", ressaltou o Delegado Geral Adjunto da Polícia Civil, Ivo Martins.

Tipificação

Do total de 51 homicídios registrados em novembro, 46 vítimas eram do sexo masculino, sendo que 18 deles tinham entre 18 a 24 anos de idade. Segundo levantamento preliminar do setor de inteligência, 32 casos tiveram características de execução. Os dados mostram, que 39 mortes foram ocasionadas por armas de fogo, 9 por arma branca, 2 por agressão física e uma por outros meios de execução.



Queda acumulada

Em 2018, os indicadores da SSP-AM apontam redução no número de homicídios de janeiro até novembro. No acumulado dos onze meses, a capital do Amazonas registrou 837 homicídios, o que representa uma redução de 5,2% no número de casos frente ao mesmo período de 2017, quando a capital totalizou 883 casos.

