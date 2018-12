Mulher é presa por integrar quadrilha que manteve família refém, no AM

Manaus - Uma mulher identificada como Maria Caroline da Silva Barbosa, de 21 anos, foi presa na noite desta segunda-feira (3), em cumprimento do mandado de prisão em nome dela. A mulher foi presa no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. Maria Caroline é apontada como integrante de uma associação criminosa composta por 7 infratores.

Segundo a polícia, o grupo é responsável por invadir uma residência no bairro Nova Cidade, zona Norte, e manter uma família refém, no dia 26 de dezembro de 2017. Na ocasião, os criminosos roubaram 86 relógios, cinco televisores, dois computadores, seis celulares, um veículo Mitsubishi L200, além de jóias e R$ 50 mil em espécie.

De acordo com o delegado Guilherme Torres, após receber denúncia anônima ao (92) 99345-2848, linha direta da Seaop, as equipes se deslocaram ao endereço informado pelo denunciante e fizeram monitoramento no local.

“Fizemos campana e, ao avistar movimentação suspeita, fizemos a abordagem e constatamos, que realmente se tratava de pessoa investigada por crime de roubo e, que tinha contra si um mandado de prisão”, disse o secretário de Operações.

O delegado ressaltou a importância das denúncias para as investigações “Além do trabalho investigativo, as delações que recebemos no disque-denúncia também são importantes. Nossas equipes apuram as informações para constatar a veracidade, e a partir disso, fazemos o monitoramento para efetuarmos as prisões.Também garantimos o sigilo absoluto, e por isso, é importante que a sociedade continue colaborando com o nosso trabalho”, ressaltou.

A mulher foi encaminhada ao 6° Distrito Integrado de Polícia (6°DIP) para a realização dos procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria

