Professor agredido na Zona Leste de Manaus morre em hospital

Câmeras de segurança podem ajudar a identificar o autor do crime | Foto: Divulgação

Manaus - O professor Milton Vilena Coelho, de 51 anos, morreu, após ser agredido na noite dessa segunda-feira (12), na rua 12 do bairro São José 4, Zona Leste de Manaus. A vítima ainda foi socorrida e levada até uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Ao Em Tempo, Iamile Vilena Coelho, de 40 anos, disse que o irmão foi encontrado caído em via pública por moradores do bairro, por volta das 18h30. Milton foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na mesma zona, mas não resistiu aos ferimentos por volta das 19h.

Familiares informaram que desconhecem a motivação do crime. Segundo eles, Milton não tinha inimigos. Câmeras de segurança fixadas em residências próximo ao local do crime podem ajudar na identificação da autoria do crime.

O corpo do professor foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar a morte.

