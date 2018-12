Assaltantes invadem loja odontológica e fazem reféns na Cidade Nova

Manaus - Dois assaltantes invadiram uma loja de acessórios odontológicos, localizada na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, e fizeram quatro pessoas reféns na tarde desta terça-feira (4).

Conforme uma vendedora, de 44 anos, a dupla criminosa estava armada com revólveres e se passou por clientes. Os suspeitos fugiram sem ser identificados e levaram quatro celulares e cerca de R$ 2,5 mil em dinheiro.

"No momento do assalto estava apenas eu e um entregador, que estava deixando algumas encomendas. Os assaltantes chegaram pedindo por uma máquina que custa R$ 5 mil. Eles nos fizeram deitar no chão e pegaram nossos pertences e o dinheiro do caixa. Em seguida, chegou uma dentista, que é nossa cliente, acompanhada de seu esposo. Eles não perceberam e também foram feitos vítimas", disse a mulher, que pediu para ter a identidade preservada.

A vendedora ainda informou que reconheceu um dos assaltantes e que os homens foram bastante violentos durante a ação criminosa. "Eles deram coronhadas no entregador. Eu reconheci um deles e essa já é a terceira vez que ele rouba a loja. Acreditamos que alguém do ramo odontológico ordenou o assalto, pois eles vieram em busca de equipamentos específicos", disse a vendedora.

Polícias militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, porém não localizaram os criminosos, que fugiram antes da chegada da equipe. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

