Suspeito de matar jovem é preso após mandante revelar identidade

Manaus - Em continuidade às investigações, a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) identificou o autor do assassinato de Luana Freire de Souza, de 19 anos . A jovem foi encontrada morta com seis facadas pelo corpo na manhã da última segunda-feira (3), dentro da casa onde morava na rua C, conjunto Ouro Verde, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

A polícia chegou até um homem, identificado apenas como "Igor", após a mandante do crime, Thais Rejane Barbosa Alves, de 32 anos, revelar quem era o assassino, quando seguia para o Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174.

Durante a coletiva de imprensa, Thais Rejane chegou a revelar que o autor do crime seria um homem, conhecido como "Wills". Entretanto, o delegado Orlando Amaral, titular da DEHS, disse que a mandante de assassinar a cunhada estava "fantasiando".

Após o crime, todos os familiares e amigos que tinham contato com Luana prestaram depoimentos até a polícia identificar Thais Rejane como a responsável pelo assassinato.

"A Polícia Civil do Amazonas já solicitou o mandado de prisão em nome de Igor", informou a equipe de investigação da DEHS.

Thais argumentou que não tinha intenção de matar a cunhada, mas apenas assustar a sogra, que a acusava de roubar uma quantia em dinheiro há alguns meses. Ela tramou o crime há dois meses.

Em seguida, Thais indicou onde estava os quase R$ 7,9 mil que foi roubado da casa da vítima. O dinheiro era oriundo de uma igreja adventista, onde a mãe da vítima é tesoureira.

