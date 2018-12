Vídeo: policial militar agride mulher e tem nariz fraturado em Manaus

Veja o momento da agressão | Autor: Divulgação

Manaus - Um tenente da Polícia Militar do Amazonas, que não teve a identidade divulgada, lotado na 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), teve o nariz fraturado e sofreu lesões oculares durante o atendimento de uma ocorrência na manhã do último domingo (2), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O PM é mesmo que aparece em um vídeo agredindo com socos e puxões de cabelo uma jovem de 18 anos.

O vídeo passou a circular nas redes sociais e mostra o fato, que foi registrado na avenida Hilário Gurjão com rua Mamona. A mulher recebe cotoveladas e é arremessada no chão pelo PM. Outro policial efetua um disparo para o alto, para evitar que outras pessoas intervenham as agressões.

De acordo com a Secretária de Segurança Pública (SSP-AM), a equipe policial estava apurando denúncias de tráfico de drogas na área, quando tentou prender um suspeito em fuga. Durante revistas no local, a equipe foi vítima de agressões, conforme divulgou o órgão de segurança.

A SSP-AM ainda alega que o vídeo que circula nas redes sociais mostra parte do acontecimento, mas descontextualizam o fato, ocorrido em uma região que é alvo constante de denúncias de tráfico de drogas.

No dia da ocorrência, a equipe policial estava apurando mais uma delas. "Ao chegar às proximidades, um suspeito fugiu. Os policiais desembarcaram, mas não conseguiram capturá-lo", disse a secretaria em nota.

Seguindo os procedimentos da ocorrência, a SSP-AM esclarece que os policiais revistaram algumas pessoas que estavam na área. Nesta ocasião, a jovem iniciou uma confusão com os policiais que iriam revistar um homem, de 26 anos. Porém, o casal agrediu os policiais. No momento da confusão, outros populares, que estavam na área ingerindo bebidas alcoólicas, começaram a jogar garrafas de vidro na direção dos policiais.

O tenente da Polícia Militar teve o nariz fraturado e sofreu lesões no olho. Ele recebeu atendimento médico e deve ser submetido a um procedimento cirúrgico, conforme comunicado da SSP-AM. Segundo a equipe policial, os suspeitos apresentavam sinais de embriaguez.

Levantamento feito pela 30ª Cicom mostra que o homem que foi abordado responde a dois processos em tramitação na 4ª Vecute, relacionados a tráfico de drogas, além de outras passagens policiais por suspeita da mesma prática, e que a mulher agredida já teve outra passagem policial por desacato, em 2015.

Posicionamento PM

A Polícia Militar não compactua com abusos ou excessos e o Comando da PM está aberto a qualquer informação ou esclarecimento de dúvidas quanto ao caso. Salientando que com relação a esse fato se for constatado que houve abuso os policiais serão punidos, concluí o órgão.

