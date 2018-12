Preso homem que ameaçava e tentou matar deficiente a tiros em Manaus

Segundo a polícia, Robson tem passagens na polícia por homicídio, tráfico de drogas e roubo | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Com histórico criminal extenso na polícia, Robson da Silva Martins, de 22 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (5), por volta das 6h, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, ele é autor de um atentado a tiros, que teve como vítima um industriário.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações em torno do caso iniciaram após a equipe tomar conhecimento de uma tentativa de homicídio ocorrida na noite de 30 de novembro deste ano, por volta das 21h, na rua Nova Jericó, bairro Jorge Teixeira 4, Zona Leste.

Na ocasião, um auxiliar de produção de 43 anos estava saindo da casa onde mora para ir a uma panificadora, quando foi surpreendido por Robson - que estava com uma arma de fogo de fabricação caseira. Os tiros atingiram o braço esquerdo e o abdômen da vítima.

"Robson já tem uma extensão ficha criminal na polícia, com crimes relacionados a homicídio, tentativa de homicídio, roubos e tráfico de drogas. Ele acredita que o industriário estava denunciando os crimes dele para a polícia", explicou o delegado Torquato Mozer.

Robson foi apresentado no 30º DIP | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Além da vítima, outro homem, que trabalha como mecânico, conhecido como "Goiaba", estava recebendo ameaças de Robson. Por conta disso, ele adquiriu um revólver calibre 38, para se defender.

O armamento com munições foi encontrado na casa do mecânico, após policiais realizarem uma revista. A autoridade policial ressaltou que o mecânico será indiciado por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O capitão Guilherme Sette, comandante da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), disse que durante a prisão de Robson foi encontrada uma motocicleta com restrição de roubo.

Antes, os policiais militares já haviam recuperado outras três motos roubadas na Rua Anador, onde Robson foi capturado em cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo juiz Anésio Rocha Pinheiro, do Plantão Criminal, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Além de Robson, a polícia procura o comparsa dele, identificado como Joel Adolfo da Silva, de 25 anos. Conforme investigações, ele participou da tentativa de homicídio. O industriário, que possui uma deficiência em um dos braços, deve perder outro membro por causa do tiro de grosso calibre que levou.

A polícia acredita que outras pessoas estejam envolvidas no crime. Robson permaneceu em silêncio durante a coletiva de imprensa, ocorrida na manhã desta quarta-feira. Ele foi indiciado por homicídio qualificado e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174, onde ficará à disposição da Justiça da Justiça.

