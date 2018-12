Mecânico é preso por suspeita de abusar da enteada; ele nega

Manaus - Um mecânico de 26 anos foi preso em flagrante no início da madrugada desta quarta-feira (5), por suspeita de passar a mão nas partes íntimas e seios da enteada, uma criança de 11 anos. O crime de estupro de vulnerável aconteceu no bairro da Betânia, Zona Sul de Manaus, conforme divulgou a Polícia Civil do Amazonas.

Após ser denunciado, o homem foi conduzido por policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste da capital.

Em seu depoimento na Depca, a menina alega que o padrasto já tinha cometido os abusos sexuais em outra ocasião de forma semelhante. Na segunda oportunidade, ela afirma que estava deitada na cama, quando o padrasto passou as mãos nas partes íntimas e seios.

Diante da situação, a jovem acionou o 190 do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que posteriormente informou o fato para a Cicom responsável pelo patrulhamento de rotina do bairro.

O mecânico negou a acusação e alegou que a menina está inventando história para poder morar com o pai em outro bairro, já que ele não a proíbe de sair de casa para ter amizades. Ele diz, ainda, que apenas chamou a menina e pegou na cabeça dela, para que levantasse para irem até um lanche do bairro.

Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, o homem será apresentado na audiência de custódia no Fórum Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Sul, onde o juiz irá decidir por liberdade ou cumprimento de pena no regime fechado.

Leia mais

Preso homem que estuprou sobrinha várias vezes até gravidez, em Manaus

Padrasto é preso por abusar de enteada de 13 anos em Manaus