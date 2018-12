Preso foragido denunciado por cometer furtos em igrejas de Manaus

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas prendeu na manhã desta quarta-feira (05), por volta das 9h, um homem identificado como José Jocineudo da Silva Lopes, 30, conhecido como “Neudinho”. Conforme a autoridade policial, a ordem judicial foi expedida porque o infrator tirou a tornozeleira eletrônica que utilizava.

Roubos no Santo Antônio

A prisão ocorreu após a equipe do 6° DIP receber denúncias informando a ocorrência de furtos a igrejas e residências no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte da capital. Segundo o delegado Mc Donald, as denúncias recaíam sobre “Neudinho” e, ao longo das investigações, descobriu-se a existência de mandado de prisão em aberto em nome dele.

“No dia 27 de novembro deste ano, José furtou uma igreja no bairro Colônia Santo Antônio. Na ocasião, ele subtraiu vários objetos de uso diário, como mesas e botija de gás, citando alguns. Hoje conseguimos localizá-lo e, imediatamente, efetuamos a prisão do infrator em uma casa situada na rua São Benedito, bairro Colônia Santo Antônio. Recuperamos com ele algumas mesas que haviam sido furtadas”, explicou Mac Donald.

O infrator já responde a dois processos pela autoria de crimes contra o patrimônio.

José foi indiciado por furto. Ao término dos procedimentos cabíveis no 6° DIP, o infrator será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT) do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

Leia mais:

Idosa e sobrinho são mortos com a cabeça esmagada em casa, no Hiléia

Assaltantes invadem loja odontológica e fazem reféns na Cidade Nova

Em protesto, família de jovem morto em Coari tenta destruir delegacia