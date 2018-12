Assaltante de barbeira no Alvorada é preso; câmera registrou crime

A prisão de Marcos aconteceu na rua Boqueirão, bairro Nossa Senhora de Fátima 2 | Foto: ERIKSON ANDRADE/SSP-AM

Manaus - Marcos Antônio Costa Souza, o “Morceguinho”, 29 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (6) por policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop). A prisão aconteceu na rua Boqueirão, bairro Nossa Senhora de Fátima 2, Zona Norte de Manaus. Com o suspeito foi encontrada uma arma de fogo caseira adaptada, calibre 28, além de três munições não deflagradas.

Conforme a polícia, a arma pega com “Morceguinho” foi utilizada para cometer um assalto em uma barbearia localizada no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste, ocorrido no dia 30 de novembro deste ano.

“Está preso em flagrante o Morceguinho, que é o que fica na porta ameaçando e constrangendo a vítima. Ainda tem dois foragidos e vamos pedir a Justiça a prisão preventiva dos dois”, disse o secretário de segurança, coronel da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) Amadeu Soares.

De acordo com o secretário da Seaop, delegado da Polícia Civil Guilherme Torres, durante as investigações do assalto os policiais foram informados, por meio de denúncia, sobre a localização do suspeito.

Marcos participou de um ocorrido no dia 30 de novembro deste ano. | Foto: ERIKSON ANDRADE/SSP-AM

“Nossos policiais foram ao local e conseguiram prender o Marcos dentro de casa. Com ele, estava esse armamento usado para ameaçar as vítimas do assalto à barbearia. No dia do crime, ele contou com a ajuda de mais dois comparsas para praticar o assalto”, informou.

Segundo Torres, consta no site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) que Marcos tem três passagens pela polícia por roubo, sendo dois com emprego de arma. Dessa vez, Marcos foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e levado a Delegacia Especializada em Roubos Furtos e Defraudações (Derfd).

