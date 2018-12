Pai de vereadora é preso acusado de tentar estuprar criança

Presidente Figueiredo (AM) - O irmão de um deputado estadual e pai de uma vereadora do município de Presidente Figueiredo (distante 118 quilômetros de Manaus), de 55 anos, foi preso na manhã da última quarta-feira (5), por volta das 9h, suspeito de tentar estuprar uma criança de um ano e nove meses. A vítima é neta da namorada do acusado.

De acordo com o delegado José Ribamar Campelo, titular da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o suspeito foi preso na casa da namorada, localizada no ramal Rumo Certo, quilômetro 165 da rodovia federal BR-174, onde o crime aconteceu, por volta das 6h.

“A mãe e a avó da menina nos procuraram para formalizar a ocorrência. Na ocasião, fomos informados que elas, ao entrarem no quarto da vítima, visualizaram o indivíduo sem roupa, nitidamente embriagado, na tentativa de consumar o ato sexual. Elas resgataram a bebê e seguiram imediatamente para a delegacia”, explicou Campelo.

O homem foi autuado em flagrante por tentativa de estupro. Ele ficará custodiado na carceragem da 37ª DIP, até a conclusão dos procedimentos legais em torno do caso. A vítima, acompanhada da mãe, será assistida por Conselho Tutelar em Manaus, onde passará por exames médicos.

A delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) esclareceu para a equipe do Em Tempo que se o ato consistir em ato libidinoso é estupro de vulnerável, caso a vítima for menor de 14 anos.

"Dependendo do contexto pode haver tentativa sim, se o autor não chegou a tocar na vítima pode ser considerado como tentativa de estupro. Considerando o caso, em que ele estava prestes a consumar o estupro e não prosseguiu devido à intervenção de terceiros, podemos considerar como tentativa", explicou Joyce.

*Com informações da assessoria. Colaborou Raphael Tavares.

