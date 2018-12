Dupla é presa distribuindo drogas em bocas de fumo no bairro Compensa

A dupla foi levada para a delegacia | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens foram presos na tarde desta quinta-feira (6), por volta das 17h em uma rua da Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Com a dupla foram apreendidos 16 tabletes de maconha do tipo skunk, cada um pesando cerca de 500 gramas.

Os presos foram identificados como V. S. S, de 32 anos, e E. M. S, de 33 anos, eles confessaram, que a droga seria distribuída em bocas de fumo daquela região.

De acordo com a informações do comandante da Força Tática, tenente-coronel Klinger Paiva, após denúncia anônima, uma equipe foi até o local e constatou que a dupla estava transportando a droga em um veículo modelo Hond Fit, de cor dourada.

"A equipe se dirigiu até o local informado e iniciou o patrulhamento nas imediações, em seguida localizou o veículo com as características da denúncia. Os policiais militares deram sinal de parada para os ocupantes do veículo, que tentaram fugir”, explicou o tenente-coronel.

Houve perseguição policial e os suspeitos foram presos na rua Raimundo Nonato de Castro. Durante a revista policial no veículo foram encontrados diversos objetos ilícitos e os tabletes de droga, que totalizam cerca de 8 kg.

Também foram encontrados no veículo uma trouxinha de cocaína e 12 munições CBC de calibre 380. "Ao serem questionados sobre a origem dos entorpecentes, os mesmos informaram que o destino era a distribuição em bocas de fumo da capital", finalizou o policial.

Falsidade ideológica

Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) foi contatado que Vagner responde processo na justiça por tráfico de entorpecentes e falsidade ideológica. Ambos foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).



Leia mais:

Protesto de motoristas marca a apresentação de criminosos da Rota 99

Motoristas de aplicativos pedem ações contra insegurança em Manaus

Motoristas de aplicativos bloqueiam avenida Brasil durante protesto