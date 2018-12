Bebê morre ao passar mal e ser levado às pressas para hospital no AM

Manaus - Um bebê do sexo masculino, de um mês e dez dias, morreu após dar entrada no Hospital e Pronto-Socorro da Criança - Zona Leste (HPSC-ZL), conhecido como "Joãozinho", na manhã desta sexta-feira (7).

De acordo com a avó da criança, Elissandra Vale, de 36 anos, o bebê chegou na unidade hospitalar infantil após a mãe de 19 anos perceber algo estranho.

"Ela deu de mama e colocou o filho pra dormir. Minutos depois, ela percebeu que a criança estava roxa e com sangramento. A partir daí, um vizinho nos trouxe no carro dele até o hospital, mas o meu neto chegou morto. Não sabemos o que de fato motivou a morte", disse a avó.

A criança, que se chamava Leonato Vale, ainda não tinha registro de nascimento. A equipe obteve informações que a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) foi acionada devido o bebê apresentar hematomas.

A reportagem procurou a direção do HPSC-ZL para ter mais detalhes sobre o caso. A assessoria da unidade hospitalar informou que a causa da morte ainda será esclarecida.

Os familiares acompanharam a reportagem até a direção do hospital e tentaram impedir o acesso às informações em torno do caso. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

