Rocam fecha o cerco e captura duas mulheres com drogas e dinheiro

Manaus - Daiane Seixas dos Santos, de 26 anos, conhecida como "Pequena", e Najla Ferreira Pontes, de 35 anos, foram presas em flagrante, na noite dessa quinta-feira (6), por volta das 19h30, na rua Nossa de Senhora de Fátima, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Com elas foram apreendidos arma de fogo, munições, dinheiro e drogas.

A prisão das mulheres ocorreu após denúncia anônima a policiais militares da Rocam. Conforme as informações repassadas à polícia, Daiane, conhecida como "Pequena", estava transportando drogas em um veículo Prisma, de cor cinza e placas PHN-48**.

A equipe policial fez abordagem ao veículo e, durante as buscas, foram encontrados três tabletes de substância entorpecente supostamente cocaína, uma pistola calibre 380 milímetros, com sete munições intactas e mais de R$ 15 mil.

Daiane assumiu ser a dona do material encontrado no veículo. Na mesma ação, com receio de também ser presa, Najla ofereceu dinheiro à equipe para que fosse liberada. Por conta do suborno, ela recebeu voz de prisão por corrupção ativa.

Ao realizar consulta, por meio do controlador de informações, foi verificado que Daiane já responde pelo crime de tráfico de drogas e corrupção ativa e "Najla" responde por associação ao tráfico.

Ao término da verificação e buscas, as duas mulheres foram conduzidas ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos legais.

