Homem que vendia falsos cordões de ouro é agredido e preso em Manaus

Manaus - Um estelionatário, que não teve o nome e nem a idade divulgados, foi agredido pela população e preso na tarde desta sexta-feira (7), dentro do estacionamento de um supermercado, localizado no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Segundo a Polícia Militar, o suspeito aplicava golpes de venda de cordões de ouro falsificados.

Conforme policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, por volta das 14h, uma mulher, que havia sido vítima do golpista, marcou um encontro com vendedor para fazer uma nova compra, com o objetivo de deter o homem.

"A vítima comprou as joias com o suspeito, ontem (quinta), e quando chegou em casa percebeu que os cordões não eram de ouro. Hoje ela marcou novamente com o homem e fingiu que iria fazer uma nova compra. No local, a vítima pediu ajuda da população e seguraram o suspeito até a chegada da equipe policial", informou o tenente Luciano, da 15ª Cicom.

No meio da confusão, o estelionatário tentou fugir e foi agredido por um grupo de pessoas. Seguranças do supermercado evitaram que ele fosse linchado.

A suspeita da PM é que o homem fazia a venda das joias falsas pela internet e marcava em grandes estabelecimentos comerciais para fazer a entrega. O criminoso não sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.

