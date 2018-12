Dupla rouba quase R$ 100 mil da administração do Zona Azul, diz PM

Manaus - Cerca de R$ 100 mil em dinheiro foram roubados da sede do consórcio que administra o sistema de estacionamento rotativo Zona Azul na área central de Manaus. Conforme a Polícia Militar, uma dupla, ainda não identificada, invadiu a administração da empresa, localizada na Leonardo Malcher, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (7), por volta das 14h.

Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que suspeitos ameaçaram os funcionários com pistolas e retiram o dinheiro que estava no cofre da empresa. Os criminosos ainda roubaram pertences dos trabalhadores.

"Eles entraram, anunciaram o assalto e depois fugiram em uma motocicleta de características não informadas. Foram feitas buscas, mas nenhum dos suspeitos foi encontrado", afirmou o policial B. Santos, da 24ª Cicom.

Não há informações se o dinheiro levado pelos criminosos seria do faturamento dos postos de estacionamento. O consórcio que administra o Zona Azul lamentou o roubo registrado. A assessoria de impressa do órgão se limitou apenas em comunicar que todas as informações estão sendo repassadas à Polícia Civil do Amazonas para que o caso seja investigado.

