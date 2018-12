Homem é baleado por dupla em moto ao deixar lanchonete em Manaus

Manaus – Na madrugada deste sábado (8), um homem de 32 anos foi alvejado com quatro tiros, próximo ao igarapé do Passarinho, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Dois homens em uma motocicleta são apontados como autores do crime.

Segundo informações de policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Jones dos Santos Brito voltava de uma lanchonete e, ao se aproximar da residência, onde mora, foi surpreendido a tiros por dois homens em uma motocicleta. A dupla fugiu em seguida sem ser identificada e às características do veículo ainda são desconhecidas.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Galileia, mas foi transferida ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo. Ele deu entrada com ferimentos de tiros nas costas, braço e tórax.

Ainda não há informações sobre a motivação do atentado, bem como o estado de saúde do homem baleado. A Polícia Civil do Amazonas deve investigar a tentativa de homicídio.

