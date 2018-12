Homem é baleado e tem corpo queimado após casa ser invadida em Manaus

Manaus – O presidiário do regime semiaberto H. F. S., de 21 anos, conhecido como “Beiçola”, deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, com ferimentos de arma de fogo e queimaduras pelo corpo, na madrugada deste sábado (8).

De acordo com informações da polícia, “Beiçola” estava em casa na rua Marrocos, na comunidade Parque das Nações, bairro Flores, Zona Centro-Sul, quando foi surpreendido por quatro homens armados em um carro Gol, de cor preta e placas não identificadas.

Após invadir e atirar contra o presidiário, que foi atingido no braço direito e na perna, os criminosos atearam fogo no local. Em seguida, o quarteto fugiu sem ser identificado. A placa do veículo não foi reconhecida.

“Beiçola” conseguiu correr e pedir ajuda. Depois, ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao HPS 28 de Agosto. Após dar entrada no setor de politraumas, a vítima, posteriormente, foi conduzida ao Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), conforme informou uma fonte policial ao Em Tempo. O estado de saúde do paciente não foi informado.

