Vendado, amordaçado e amarrado, corpo de idoso é encontrado em freezer

Manaus - Com as mãos amarradas e amordaçado, o aposentado Sates J. S., de 78 anos, foi encontrado morto dentro de um freezer, na noite desse sábado (8). O crime ocorreu na casa da vítima, na rua Colinas do Sul, loteamento Rio Piorini, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, o corpo, em avançado estado de decomposição, foi encontrado por familiares. Sates estava desaparecido desde quinta-feira (6). Os parentes resolveram ir até a residência e perceberam que a porta dos fundos apresentava sinais de arrombamento.

Ao entraram no imóvel, os familiares sentiram um forte odor. O aposentado estava dentro de um freezer, amordaçado e com as mãos amarradas para trás, além dos olhos vendados. A família disse que o celular e o dinheiro do aposentado não foram achados no local.

Segundo os parentes, Sates morava sozinho e apenas duas mulheres eram contratadas por ele para realizarem serviços de limpeza no imóvel. Recentemente, conforme relatos da família, o aposentado havia se desentendido com um grupo de venezuelanos, que morava em uma das casa dele no mesmo terreno.

Para a polícia, o crime tem características de latrocínio (roubo seguido de morte). Todas informações repassadas pela família estão sendo apuradas pela equipe de investigação.

O corpo do idoso foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

