Jovem assassinado no Petrópolis devia traficante, aponta polícia

Manaus - O autônomo Gabriel B. M., de 24 anos, foi assassinado a tiro e a facadas, no início da madrugada deste domingo (9), na rua Rio Andirá da comunidade São Sebastião, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. O crime, segundo a polícia, pode ter relação com o tráfico de drogas.

De acordo com a polícia, o homicídio ocorreu por volta 0h45, quando Gabriel seguia para casa e foi surpreendido por três homens, ainda não identificados, que estavam a pé. A vítima tentou correr, mas acabou caindo ao ser atingida com um tiro no ombro.

Ferido, Gabriel foi atacado com várias facadas no corpo pelos criminosos. Os golpes atingiram, principalmente, a cabeça e o pescoço da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os assassinos fugiram.

Conforme informações levantadas pela Polícia Civil do Amazonas, Gabriel vendia entorpecentes na área para um conhecido traficante. A vítima estaria com dívidas e, por conta disso, foi morta a mando do traficante.

O pai da vítima, José N. C. B., confirmou o envolvimento do filho com o tráfico de drogas, mas disse que desconhece qualquer tipo de ameaça que o filho tenha recebido.

Após os trabalhos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de Manaus.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) abriu inquérito policial para investigar o caso.

