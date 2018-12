Confusão em bebedeira entre amigos termina com um morto, em Manaus

O crime foi motivado por uma briga | Foto: Arquivo de Família

Manaus - O ajudante de pedreiro Elinton Araújo dos Santos, de 31 anos, foi assassinado com uma facada no abdômen, na madrugada deste domingo (9), no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. O crime foi motivado por uma briga e o autor do crime foi preso.

O assassinato aconteceu durante uma briga, por volta das 4h, quando Elinton estava bebendo com um grupo de amigos, entre eles Cristiano Ambrósio da Silva, conhecido como "Sarita", apontado como autor da facada.

Ao Em Tempo, a irmã da vítima, Geice da Silva, de 40 anos, disse que desconhece a motivação da briga entre Elinton e Cristiano, que, segundo ela, eram amigos.

Após desferir um golpe de faca no lado esquerdo do abdômen da vítima, Cristiano fugiu tomando rumo ignorado. Um dos amigos que acompanhava Elinton acionou o serviço de mototáxi e levou a vítima ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, onde morreu por volta das 6h da manhã;

Um grupo formado por amigos e familiares compareceram ao prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus, para apontar a localização do autor. Os investigadores foram ao endereço e prenderam em flagrante Cristiano, que está detido na DEHS para os procedimentos cabíveis.

Ele deve ser apresentado à imprensa na segunda-feira (10), onde o delegado Orlando Amaral, titular da unidade policial dará mais detalhes do crime, conforme anunciou os investigadores na unidade policial.

