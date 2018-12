Jovem mata padrasto a facadas na Zona Leste de Manaus, diz polícia

Apontado pela polícia como o autor do crime, Felipe D. M. L., de 23 anos, é considerado foragido | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo e Reprodução/Facebook

Manaus - Uma briga de família terminou com um ajudante de pedreiro de 36 anos morto na noite desse domingo (9), no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, Evilázio C. S. morreu após ser ferido com vários golpes de terçado na cabeça pelo enteado. Apontado pela polícia como o autor do crime, Felipe D. M. L., de 23 anos, é considerado foragido.

O crime ocorreu por volta das 21h na rua São Matra (antiga rua José Francisco), quando moradores acionaram a Polícia Militar (PM) denunciando uma briga familiar dentro de uma casa, que resultou em morte.

De acordo com o tenente Curitima, da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe policial encontrou o corpo da vítima de bruços no corredor do imóvel, com a cabeça dilacerada por conta de vários golpes de arma branca. O principal suspeito do crime não foi localizado.

Informações preliminares levantadas pela polícia dão conta de que Evilázio mantinha um relacionamento conjugal com a mãe do assassino.

Ainda segundo a polícia, dentro da casa, que pertence ao pai de Felipe, a vítima costumava consumir bebidas alcoólicas e usar drogas. Na ocasião, ele [Evilázio] estava com amigos e familiares, entre eles Felipe, quando houve o desentendimento.

Conforme repassado pela polícia, após a briga, Felipe saiu do imóvel e retornou em seguida desferido os golpes de terçado no padrasto. O enteado já havia ameaçado de morte Evilázio por agredir a mãe.

Ao término dos procedimentos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo de Evilázio foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o assassinato.

Leia mais:

Confusão em bebedeira entre amigos termina com um morto, em Manaus

Vídeo: assaltante se dá mal e recebe 'carinho' da população, em Manaus