Dupla é presa ao confessar guardar carro roubado por R$ 400 em Manaus

Dupla foi capturada na comunidade Aliança com Deus, bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital | Foto: Divulgação

Manaus - Gerson P. P, de 24 anos, e Miquéias A. D., de 25 anos, foram presos em flagrante, na tarde desse domingo (9), com um carro roubado. A ocorrência aconteceu por volta das 15h na rua Rosário do Sul, na comunidade Aliança com Deus, bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital amazonense.

De acordo com informações de policiais da Rocam, os dois homens foram presos após denúncia anônima informando que naquela rua havia um veículo Gol, de cor vermelha e placas NPB-65**, com restrição de roubo, no terreno de uma residência.

Imediatamente, a equipe policial se deslocou até o local informado e encontrou o veículo e a residência aberta. No imóvel, Gerson e Miquéias confessaram aos policiais que guardavam o veículo em troca de R$ 400.

Diante do fato, a dupla recebeu voz de prisão. Os dois homens foram conduzidos ao 6° Distrito Integrado de Polícia (6º DIP), para os procedimentos cabíveis.

Leia mais:

Vídeo: assaltante se dá mal e recebe 'carinho' da população, em Manaus

Trio é pego com pistola em carro no Tarumã; motorista diz ser inocente