Presos comandavam tribunal do crime de dentro do Compaj, diz SSP

Manaus – Frednilson Souza Ribeiro, conhecido como “Lágrima”, Marcos Firmino de Lima, Saymon Barros de França, Robert Klinger de Oliveira Pimentel e Alberkylison Freitas Cordeiro, fizeram parte do "Tribunal do Crime", idealizado dentro das celas do setor que recebe presos do regime semiaberto no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), que culminou no desaparecimento e morte da vendedora de sucos Andressa Castilho de Souza .

Esta informação foi repassada, na manhã desta segunda-feira (10), pela Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), durante coletiva de imprensa que apresentou os suspeitos à imprensa.

Investigações minuciosas durante operação “Sabóia” deflagrada pela Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) apontaram os cinco homens também envolvidos na morte do detento do regime semiaberto Daniel Ferreira Chaves.

Tribunal do crime

Durante coletiva no prédio da Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital, o coronel Amadeu Soares, titular da SSP-AM, afirmou que o grupo havia participado do “Tribunal do Crime” nas dependências do Compaj, onde foi decidido a execução de Daniel Ferreira.

Coronel Amadeu Soares, titular da SSP-AM, falou sobre a participação dos criminosos no "Tribunal do Crime"





Todos os cinco homens foram denunciados pelo Alex da Silva Saboia, de 45 anos, vulg o “Sabóia” , envolvido na morte da Andressa Castilho e Daniel Ferreira.

“Ainda temos muito a investigar por ser um fato muito cabuloso. Dois homens envolvidos nessas ações criminosas, identificados como Rodolfo e Janderlan, foram mortos e eram do Bariri. Entre os crimes, Janderlan é apontado como autor do assassinato de um sargento da Rocam, que fazia um trabalho de inteligência na área. A prisão desses homens é o resultado de um trabalho minucioso e complicado”, explicou coronel Amadeu Soares.

“As investigações vão continuar. Cada vez que avançamos, conseguimos elucidar vários outros crimes. Dos cinco envolvidos apresentados, um deles já assumiu a autoria de três homicídios, crimes que estavam na lista dos insolúveis. Esse trabalho de investigação foi coroado com a prisão de criminosos de alta periculosidade e que serão encaminhados à Justiça”, finalizou Soares.

Investigações



De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular da Seaop, o trabalho de investigação teve início após o desaparecimento da Andressa e de Daniel. As investigações em torno do caso foram iniciadas pela Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), ao comando da delegada Catarina Torres, que pediu apoio no seguimento das apurações.

No dia 27 de abril deste ano, policiais civis e militares realizaram buscas por ossadas no terreno do regime semiaberto do Compaj, no quilômetro 8 da BR-174 (Manaus/Boa Vista).

Delegado Guilherme Torres, titular da Seaop, participou da coletiva





“Ficou confirmado que havia um comando no regime semiaberto do Compaj, liderado por Rodolfo e Janderlan. O Rodolfo foi executado com sete tiros no mês de novembro quando comemorava o aniversário da própria filha. Já o Janderlan, apontado como líder do tráfico de drogas no Bariri, foi assassinado no ano passado. Era ele que ditava as regras no semiaberto”, disse.

“Estamos próximo da motivação da morte do Daniel, que realmente foi uma espécie de 'Justiça com as próprias mãos'. Eles [detentos] têm um código de conduta dentro do presídio e a regra é que não se pode mexer com os familiares. Como Andressa Castilho estaria visitando o marido [Alex Sabóia], que é preso do regime fechado, o grupo levou Daniel para dentro semiaberto onde foi interrogado e torturado por 15 a 20 detentos. Depois ele foi esquartejado e enterrado em uma área de mata próximo ao Compaj. Há uma ligação entre as mortes de Daniel e Andressa. O tufo de cabelo encontrado na área de mata foi comprovado que não era da Andressa. As investigações não param por aqui”, explicou Torres.

As prisões

Frednilson e Saymon tiveram seus mandados de prisão cumpridos no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde cumprem pena por homicídio e tráfico de drogas, respectivamente. Frednilson é apontado pela polícia como autor do assassinato da recepcionista Bruna Freitas Rodrigues, de 23 anos , encontrada morta com oito tiros, na manhã do dia 21 de maio deste ano, na rua Heisei, no conjunto Colônia Japonesa, no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Já Marcos, com duas passagens por tráfico de drogas e uma condenação pelo mesmo crime, foi preso na rua Rosina Ferreira, bairro Alvorada 2, Zona Centro-Oeste de Manaus. Com passagem por furto e uma condenação pelo crime de roubo, Robert Klinger foi capturado na rua Areal, no bairro Compensa 3, Zona Oeste da capital.

Em ato contínuo, Alberkylison, condenado por tráfico de drogas, recebeu voz de prisão na rua Aracaju, na invasão Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste da cidade.

