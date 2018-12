Dupla é presa após assaltar passageiros de Alternativo na Zona Leste

Os suspeitos foram capturados por policiais militares da 14ª Cicom | Foto: divulgação





Manaus - Dois homens identificados como Rafael de Oliveira Santana, 18, e Rodrigo de Araújo Prestes, 22, foram presos por volta da 12h desta segunda-feira (10), após assaltarem um micro-ônibus do transporte Alternativo. O caso aconteceu na avenida Grande Circular, na Zona Leste de Manaus.

Após cometer o crime, a dupla tentou fugir a pé, porém foi capturada por policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que estavam em patrulhamento na região. A equipe avistou os suspeitos correndo pela rua Evaldo Braga, no bairro Tancredo Neves, e conseguiu fazer a detenção.

O tenente Maílson, da 14ª Cicom, informou que Rodrigo é detento do regime semiaberto e utilizava uma tornozeleira eletrônica de monitoramento do sistema prisional.

"No total, os suspeitos estavam com oito celulares e uma mochila com roupas de um dos passageiros. Eles haviam acabado de cometer o roubo e os telefones estavam ligados. As vítimas fizeram ligações e conseguimos localizar algumas", informou o tenente.

Além dos pertences recuperados, os policiais ainda apreenderam um revolver calibre 32, com cinco munições intactas, utilizado para ameaçar as vítimas do Alternativo.

Os suspeitos foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e serão encaminhados a Audiência de Custódia.

