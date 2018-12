PF apreende 8 kg de maconha e 1 kg de cocaína no porto de Tefé

Entorpecentes apreendidos em Tefé | Foto: Divulgação





Tefé - A Polícia Federal do Amazonas, com o apoio da Força Nacional, apreendeu aproximadamente oito quilos de maconha e um quilo de pasta base de cocaína, durante uma operação de fiscalização no porto de Tefé, a 523 quilômetros de Manaus. A ação foi realizada nesta segunda-feira (10).

As drogas estavam embaladas e escondidas dentro de uma mala. Não há informações se alguém foi preso durante a ocorrência.

Conforme nota enviada a impressa, a operação é decorrente dos esforços da Polícia Federal no combate aos ilícitos penais nas áreas estratégicas do País.

Rio Solimões

No dia 14 de outubro deste ano, quatro homens foram presos com 123 kg de drogas e cinco toneladas de pescado . A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal, na calha do Rio Solimões.

De acordo com informações do delegado Caio Avanço, titular da DRE, os criminosos transportavam dragas em uma embarcação do tipo pesqueiro. A droga, segundo a polícia, estava escondida entre os peixes.

