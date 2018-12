Após confronto com criminosos em Manaus, PM recupera carro roubado

Manaus - Policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recuperaram um carro roubado, após perseguição e confronto com criminosos. O caso na madrugada desta segunda-feira (10), na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), uma equipe da 15ª Cicom estavam em patrulhamento na rua Ruy Adriano de Araújo Jorge, no conjunto João Paulo, bairro Nova Cidade, quando avistou o carro, modelo Siena, com quatro suspeitos.

Em uma tentativa de abordagem ao veículo os policiais foram surpreendidos por dois dos ocupantes do carro que efetuaram vários disparos contra a viatura.

Durante uma intensa perseguição e troca de tiros com a polícia, os suspeitos abordaram o carro após colidir contra o muro de uma casa. Os criminosos não foram identificados e fugiram a pé na direção de uma área de invasão do conjunto Viver Melhor 2, no bairro Santa Etelvina.

A equipe policial constatou que o veículo tinha restrição de roubo. Após consulta pelo Sinesp Cidadão o carro foi entregue ao proprietário.

