Vídeo: homem furta celular de acompanhante no HPS João Lúcio

| Autor: Divulgação

Manaus - Um homem que se passou por funcionário do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio está sendo procurado pela polícia, após furtar o celular da acompanhante de uma paciente da unidade de saúde, localizado alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. Nas imagens divulgadas, ele fala com a vítima e furta o objeto, que está aparentemente, embaixo de um travesseiro.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Susam) explicou que a pessoa que aparece no vídeo deu entrada na unidade hospitalar como paciente, ingressando no fluxo padrão de atendimento.

As imagens são do dia 11 de novembro deste ano e mostram que o homem se aproxima de uma paciente, que aguarda atendimento no corredor, finge algum tipo de atendimento e em seguida realiza o furto do aparelho eletrônico.

Nas imagens, do dia 11 de novembro este anos, o homem se aproxima de uma paciente que aguarda atendimento no corredor | Foto: Divulgação

Ainda conforme a nota, após o ocorrido, o hospital cedeu as imagens das câmeras de segurança para a família da vítima, que registrou o Boletim de Ocorrência.

A Susam ainda esclareceu que homem não teve acesso ao material hospitalar e também não realizou nenhum procedimento de enfermagem na paciente em questão.

A unidade está à disposição da polícia para ajudar na investigação. O hospital ressalta que conta com sistema de câmeras e agentes de portaria treinados para garantir a segurança de pacientes e servidores.

Leia mais:

Vídeo: assaltante se dá mal e recebe 'carinho' da população, em Manaus

Dupla é presa após assaltar passageiros de Alternativo na Zona Leste