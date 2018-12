Homem que fez arrastão em praça de alimentação da Cidade Nova é preso

Manaus - Em patrulhamento de rotina, uma equipe da Força Tática prendeu Victor H. S. P., de 19 anos, na noite dessa segunda-feira (10), na avenida Curaçao, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a prisão dele ocorreu por volta das 22h40. Os policiais foram acionados por pessoas que relataram terem sido vítimas de assalto na praça de alimentação. Os denunciados são dois homens em uma motocicleta.

Uma das vítimas entrou na viatura policial e informou o local da fuga dos suspeitos. Durante as buscas, os PMs depararam-se com um dos suspeitos, Victor, no chão após cair da moto e ser agredido por um grupo de moradores. O comparsa dele conseguiu fugir.

Com Victor foram encontrados um celular e um simulacro de pistola, além de uma motocicleta, de cor preta e placas não divulgadas. O veículo usado nos assaltos não tinha restrição de roubo.

Após ser reconhecido pelas vítimas, Victor foi conduzido para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Galileia, na Zona Norte, por conta das agressões. Em seguida, o homem foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.

