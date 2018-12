Grávida encontra corpo de tio com sinais de agressão em Manaus

Manaus - Gildo Peixoto Andrade, que aparentava ter em torno de 60 anos, conhecido como "Docinho de Coco", foi encontrado morto e com sinais de espancamentos na manhã desta terça-feira (11), dentro da casa onde morava, na rua Pau Brasil com a rua Acaricó, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. A autoria do crime não foi identificada.

De acordo com informações do sargento César Matos, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma jovem, que está grávida, encontrou o corpo o tio.

"A vítima estava sentada em um sofá com lesões na cabeça, tórax e perna. A motivação do crime não foi repassada. Aqui prevalece a lei do silêncio. A única informação que temos é de que a vítima morava sozinha e era alcoólatra", explicou o sargento da Polícia Militar.

Uma jovem grávida encontrou o corpo | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Conforme informações da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), há suspeita de fratura na perna. A casa não tinha sinais de arrombamento.

"Até então foi morte por agressão física, mas isso só será confirmado após exames de necropsia", disse uma perita criminal, que preferiu não se identificar.

Os familiares relataram que a vítima era muito querida e não tinha desavença com nenhum morador. Para eles, o crime é uma surpresa.

Ao Em Tempo, Isabela Rebelo, de 30 anos, disse que Gildo ajudava os moradores com serviço de capinagem, entre outros favores em troca de bebidas alcoólicas.

"Eu sempre ajudava ele [Gildo] com roupas. Não tenho ideia de quem fez isso", comentou a moradora.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

