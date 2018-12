Homem é preso por suspeita de tocar partes íntimas de criança

O caso de abuso sexual foi registrado na Depca | Foto: Andreza Cunha

Manaus – Ezequiel S., de 37 anos, foi preso, na noite de segunda-feira (10), após ser flagrado passando a mão nas partes íntimas de uma criança de cinco anos, no bairro Zumbi dos Palmares 2, Zona Leste de Manaus. A ação ocorreu na rua 1º de Junho e foi presenciada pela irmã da vítima. O suspeito ainda foi agredido pela população.

De acordo com um investigador da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a irmã da vítima, de dez anos, ao presenciar o abuso sexual contou para a mãe sobre o ocorrido. Ao ficarem sabendo do caso, um grupo de moradores agrediram o suspeito.

Uma equipe policial da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que realizava patrulhamento de rotina na área, efetuou a prisão do acusado. Ezequiel foi conduzido para a Depca após receber cuidados médicos por conta das agressões.

“A mãe foi até a porta de casa com a criança para chamar o marido [pai da criança], que estava jogando futebol. Em determinado momento, ela retornou para dentro do imóvel para apagar o fogo da panela. Ao retornar, ela se deparou com a filha nos braços do homem", disse um investigador da Polícia Civil, que preferiu não ser identificado.

Ainda conforme ele, o suspeito nega a acusação. "Apesar dele negar, as imagens de câmeras de segurança do local devem comprovar se ele fala a verdade ou não”, frisou o policial.

