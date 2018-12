Funcionários do Ipaam são presos suspeitos de corrupção passiva

Delegado Felipe Vasconcelos, titular do 20º DIP | Foto: Josemar Antunes

Manaus – O fiscal analista Franklin Ramos da Silva, de 39 anos, e o assistente técnico Uziel Sevalho da Silva, de 58 anos, servidores do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), foram presos após serem denunciados por corrupção passiva.



A prisão da dupla ocorreu na tarde dessa segunda-feira (10), por volta das 15h, na rua Xapori, comunidade Parque Riachuelo 1, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Felipe Vasconcelos, titular do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Franklin e Uziel foram denunciados por uma funcionária de uma empresa privada, alegando que os funcionários do Ipaam aplicariam uma multa no valor de R$ 200 mil ao local, mesmo a empresa possuindo documentação e licenças para funcionar de forma regular.

Os dois funcionários do Ipaam foram presos suspeitos de aplicar multa em empresa privada com documentação regular | Foto: Josemar Antunes

“Eles alegavam uma inflação administrativa por conta do fornecimento de areia que servia essa empresa de concreto. A dupla alegou que o empreendimento não tinha licença de operação do fornecedor de areia, mas a funcionária apresentou os documentos legais da empresa na delegacia. Mesmo assim, a dupla insistiu que se tratava de uma irregularidade grave com multa de R$ 60 a R$ 200 mil, além de problemas junto ao Ipaam, Ministério Público e Delegacia Ambiental. Caso ela pagasse a quantia de R$ 5 mil, a empresa não sofreria qualquer tipo de fiscalização”, explicou.



Após a primeira tentativa de intimidação, há quase dez dias, os suspeitos retornaram à empresa pela manhã de segunda-feira (10), dizendo que voltariam à tarde para pegar o dinheiro exigido.

Funcionários negam a acusação

Um dos funcionários, que é concursado, possui mais de 20 anos de trabalhos prestados ao Ipaam. Já outro atua no regime de trabalho temporário após participar de processo seletivo recentemente.

Ambos estavam na gerência de fiscalização do órgão e negam a acusação.

Nota do Ipaam

Em nota, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) informa que ao tomar conhecimento das prisões dos funcionários pela Polícia Civil, os dois servidores foram afastados de suas funções.

O órgão de controle ambiental informa, ainda, que nesta terça-feira (11) abriu processo administrativo para apurar os fatos envolvendo os dois agentes públicos. O Ipaam reitera o compromisso junto à sociedade amazonense com transparência de suas atividades.

Franklin e Uziel foram presos em flagrante por corrupção passiva. Eles serão encaminhados para audiência de custódia no Fórum ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

