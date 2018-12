Dupla em moto mata a tiros estudante suspeito de crimes, em Iranduba

Iranduba – O estudante Ivanilson B. S., de 16 anos, conhecido como “Coquinho”, foi assassinado com dois tiros na cabeça após ser abordado por uma dupla de moto, na madrugada desta terça-feira (11), no bairro Novo Amanhecer, em Iranduba (município distante 27 km de Manaus). Ninguém foi preso pela autoria do crime.

De acordo com a 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Iranduba, o assassinato aconteceu por volta de 1h na rua Arara. Informações preliminares dão conta de que dois homens, ainda não identificados, foram os autores e estavam em uma motocicleta de características ainda não identificadas.

“A nossa equipe chegou ao local após populares relatarem que havia um homem jogado na rua sem vida. Segundo ele, o corpo teria sido alvejado com disparos de arma de fogo na cabeça. Os criminosos fugiram sem serem identificados. A vítima era conhecida na por envolvimento em crimes”, disse um sargento, que preferiu manter o nome em sigilo.

Ainda de acordo com informações, momentos antes de ser morto, “Coquinho” teve a casa invadida por dois homens, que também estavam em uma moto. Na ocasião, o adolescente conseguiu escapar após pular pela janela.

O corpo chegou por volta das 3h50 no Instituto Médico Legal (IML), em Manaus. O caso será investigado pela 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba.

