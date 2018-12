Polícia apreende homem e caminhão com 3,5 mil kg de carvão ilegal

A apreensão foi feita por policiais militares do Batalhão Ambiental | Foto: Divulgação

Manaus – Um caminhão, com aproximadamente 3,5 mil kg de carvão vegetal ilegal, foi apreendido e um homem foi detido na manhã desta terça-feira (11). O material estava em uma casa na rua independência, bairro Nova Esperança, Zona Leste de Manaus. A apreensão foi feita por policiais militares do Batalhão Ambiental, após uma denúncia feita ao telefone da PM.

O carvão estava distribuído em 170 sacas embaladas, que seriam entregues em comércios da capital. Segundo o tenente Tiago Ribeiro, a informação do local clandestino de fabricação de carvão veio de uma fonte anônima.

“Recebemos a denúncia via telefone de uma fonte, que não quis ser identificada. Essa pessoa repassou as informações que levaram os policiais até a fábrica, onde o caminhão estava descarregando”, relata o policial.

Segundo a polícia, o caminhão pertencia a um homem de 38 anos. Questionado sobre a documentação da carga que estava transportando, ele disse que não possuía o documento.

“Ele estava descarregando o carvão no local da apreensão. Foi dada voz prisão ao suspeito e foram apreendidos as sacas com o material ilegal e o caminhão”, explicou Ribeiro.

O suspeito e a carga apreendida foram encaminhados à Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), para procedimentos legais cabíveis.

O material ilegal apreendido será doado a instituições filantrópicas cadastradas à Polícia Civil.

Alerta

O Batalhão Ambiental orienta a população que realiza o transporte de produto florestal (carvão ou madeira) sem o Documento de Origem Florestal (DOF) ou em desacordo com o documento obtido, configura crime ambiental.

Informações e denúncias podem ser feitas diretamente ao BPAmb (92) 98842-1547, ou diretamente no endereço da unidade, localizada na Vila Olímpica, acesso à rua Álvaro Maia, Alvorada 1, Zona Centro-Oeste.

