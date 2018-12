Canoeiro encontra perna humana em igarapé do Bariri

Manaus - Uma perna humana foi encontrada na tarde desta terça-feira (11), no Igarapé do Franco, na comunidade do Bariri, bairro Presidente Vargas, Zona Sul de Manaus. A perna foi localizada a mais de um quilômetro do ponto onde o tronco de um homem foi encontrado na manhã de segunda (10) , no bairro São Geraldo, Zona-Centro Oeste de Manaus. A policia deve investigar se o membro é da mesma vítima.

De acordo com moradores da comunidade, que não quiseram se identificar, a perna foi encontrada por um canoeiro que fazia entrega de materiais de construção na região.

“Ele estava deixando madeiras para uns moradores construírem as palafitas. Quando encostou a canoa na margem, ele viu a perna”, disse um pedreiro, de 52 anos.

Os urubus estavam tentando comer partes do membro | Foto: Marcely Gomes





O canoeiro retirou perna do igarapé e acionou a policia por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e isolaram a área.

“Os urubus estavam tentando comer partes do membro, então, cobrimos com um saco de fibra e madeiras”, disse o sargento Sena da 24ª Cicom, que ainda ressaltou que somente com exames específicos do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) será possível identificar se a perna pertence ao homem encontrado morto ontem.

O Instituto Médico Legal (IML) deve fazer a remoção do membro ainda nesta tarde.

