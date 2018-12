Tarado: preso ambulante que brechava vizinhas em Manaus

O indivíduo as ficava brechando pelas janelas das residências delas, no momento em que elas iam trocar de roupa (Foto ilustrativa) | Foto: Divulgação





Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) deflagrou na manhã desta terça-feira (11), a operação “Arrastão”, que teve por objetivo averiguar denúncias de importunação sexual em distintas zonas da capital e cumprir mandados de prisão em aberto. Em um dos casos, a polícia prendeu um vendedor ambulante de 20 anos por importunação sexual.

“Recebemos vários telefonemas de moradoras do Conjunto Eldorado, no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul, informando que este indivíduo as ficava brechando pelas janelas das residências delas, no momento em que elas iam trocar de roupa”, argumentou a delegada Débora Mafra.

O jovem foi detido no momento em que vendia mercadorias em um semáforo, naquela região, onde as vítimas moram. A titular da DECCM explicou esse tipo de crime se trata de contravenção de perturbação da tranquilidade. “Conduzimos o indivíduo à delegacia para prestar esclarecimentos.

Como as ocorrências não foram formalizadas e não existia um mandado de prisão em nome dele, acabou liberado. Mas nós o alertamos sobre as consequências desse ato. A partir de agora vamos ficar de olho nele”, enfatizou a delegada.

Ao longo dos trabalhos um guardador de carros de 42 anos foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva por violência doméstica contra a ex-companheira e a própria mãe.

De acordo com a delegada titular da DECCM, Débora Mafra, as diligências tiveram início por volta das 8h e foram realizadas pelas equipes da especializada. Conforme a autoridade policial, a ordem judicial em nome do guardador de carros foi expedida no dia 10 de dezembro deste ano, pelo juiz Reyson de Souza e Silva, do 3° Juizado Especializado da Violência Doméstica (Maria da Penha), na Comarca de Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Casos de importunação sexual aumentam consideravelmente no Amazonas

'Não é amor, é abuso', diz vítima de violência doméstica no AM