Vídeo mostra ação criminosa em distribuidora de água no São José

Manaus - Homem acusado de participar de um assalto a uma distribuidora no dia 23 de novembro, foi apresentado nesta segunda-feira (10) pela polícia. Isaque Barbosa Bernardo, de 22 anos, foi preso no bairro São José, Zona Leste de Manaus.

Isaque foi convidado pelo condutor da moto para participar do crime. Segundo ele, o parceiro informou que no local havia uma boa quantidade em dinheiro. Porém, a quantia levada no dia era inferior ao que eles pretendiam roubar.

O condutor da moto usada no assalto foi identificado, mas o nome dele não foi divulgado para não atrapalhar as investigações.

