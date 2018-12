Após encontro de perna, cabeça e braços são localizados em igarapé

Manaus - Depois de fazer a remoção de uma perna humana , na comunidade do Bariri, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para resgatar uma cabeça e os dois braços de um corpo, na base do Pelotão Fluvial dos Bombeiros, no Centro de Manaus. Os membros foram encontrados, por volta das 15h desta terça-feira (11), por um catador de latinhas no igarapé do São Raimundo, na Zona Oeste da capital amazonense.

"O homem catava materiais recicláveis quando avistou os restos mortais em meio ao lixo dentro da água. Ele acionou os bombeiros para fazer o resgate. As partes do corpo foram levadas ao Pelotão Fluvial e depois encaminhadas para o IML", informou o o sargento Denis Wilson.

Perna humana encontrada no Bariri | Foto: Marcely Gomes

A suspeita da polícia é que os restos mortais sejam de um homem que foi encontrado mutilado dentro do igarapé do Franco , na manhã desta segunda-feira (10), na divisa dos bairros São Geraldo e São Jorge, respectivamente, zonas Centro-Sul e Oeste da cidade.

Partes do corpo da vítima apresentam início de decomposição. As costas da vítima estavam à mostra para fora da água. A vítima veste apenas uma bermuda.

Somente com exames específicos do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) será possível identificar se os membros pertencem ao homem encontrado morto. O caso é investigado pela Delegacia Especializada Homicídios e Sequestros (DEHS).

