Família é feita refém na Cidade Nova por 1 hora; criminosos fugiram

Manaus - Um trio de homens não identificados invadiu uma casa e fez uma família refém no fim da madrugada desta quarta-feira (12). Os criminosos fugiram levando diversos objetos de valor, inclusive um carro. O fato aconteceu na rua 60 do núcleo 4, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

A família suspeita que os ladrões os conheçam, segundo o tenente Francinelson Batista, da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). "Depois que eles arrombaram o portão e subiram ao segundo andar, chamaram o nome de uma mulher da família. Foi quando o grupo fez a família refém e a trancou em um quarto", detalhou.

A Polícia Militar (PM) estimou que as vítimas ficaram presas por quase uma hora. Um adolescente tentou escapar pulando por uma janela, mas foi visto e capturado pelos ladrões, sendo amarrado junto aos outros reféns. Ao todo, o grupo levou cinco televisões, sete celulares, um relógio de ouro, R$ 300 e um carro modelo Fiesta Sedan, da montadora Ford, de cor preta e placas NOQ-3278.

Depois que conseguiu se soltar, a família, de quatro adultos e uma criança, registrou o Boletim de Ocorrência (BO) no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A descrição física do trio, ainda conforme o tenente, as características dos autores do crime apontam que há um homem de altura baixa e robusto, outro alto e robusto e um de altura mediana e magro.

A casa é de classe média e as vítimas declararam que foi a primeira vez que um crime do tipo ocorreu na família.

"Eles acreditam que alguém próximo passou informações pessoais aos ladrões, pois eles sabiam exatamente onde ir, além de ter chamado uma integrante da família pelo nome. Isso não é comum de acontecer nessa região. É um caso isolado", finalizou Batista. A Polícia Civil (PC) deve investigar o caso nos próximos dias.

Leia mais:

Assaltantes invadem loja odontológica e fazem reféns na Cidade Nova

Câmera filma roubo em assistência técnica; você viu esses ladrões?