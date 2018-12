Jovem é presa por esconder drogas a mando de traficante, em Manaus

Manaus - Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na noite de terça-feira (11) por guardar e distribuir drogas a mando de um traficante. Na casa dela, na rua Boto Tucuxi, terceira etapa do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, foram encontradas 13 porções de diferentes tipos de drogas, além de balanças de precisão.

Layany S. R. foi levada pela polícia à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde está apreendida até a manhã desta quarta-feira (12). Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar (PM) até à residência da jovem.

Quando Layany avistou a viatura, a equipe informou que ela ficou visivelmente nervosa. Após alguns minutos de abordagem policial, ela confessou que guardava os entorpecentes em uma mochila embaixo da cama e o outro restante da droga no fogão, ambos na quitinete onde mora.

Segundo a jovem informou à polícia, o traficante conhecido como "Leo", preso na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), seria o mandante do esquema de distribuição. Ao todo, nove porções de cocaína, quatro porções de maconha tipo skunk, três balanças usadas no tráfico de drogas, R$ 400 e um celular foram apreendidos com ela.

A Polícia Civil (PC) informou que a jovem não possuí histórico criminal. Na unidade especializada, elairá passar pelos procedimentos cabíveis.

