Polícia pega último envolvido em latrocínio em ônibus e encerra caso

Emerson Rodrigues de Oliveira foi indiciado por latrocínio | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

Manaus - O último integrante de um grupo que roubou e cometeu um homicídio dentro um ônibus da empresa Global Green foi preso e apresentado nesta quarta-feira (12). O crime ocorreu em julho de 2016.

Emerson Rodrigues de Oliveira, de 21 anos, foi indiciado por latrocínio (roubo seguido de morte) e seguirá para o Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), na BR 174. Embora não tenha matado a vítima, o delegado Adriano Félix, falou que ele está enquadrado nas mesmas circunstâncias dos comparsas.

"Dos três que assaltaram o coletivo, Erico Rodrigues da Silva, de 22 anos, foi o que matou um dos passageiros. Contudo, o trio irá responder pelo crime de latrocínio de forma conjunta", defendeu.

Emerson se escondeu durante esse tempo em casas de parentes em Manacapuru (município distante 89 km de Manaus) e no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste, esse último local foi usado como ponto de fuga pelos criminosos após o crime.

O delegado explicou que Emerson chegou a frequentar uma igreja e a se converter ao cristianismo, além de trabalhar em um lava jato. No último domingo, por volta das 21h, a Força Tática, da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) o abordou após policiais notarem nervosismo.

“Após ser detido, verificou-se o mandado em aberto referente à prisão dele, momento em que a equipe o levou para a delegacia especializada. Até o fim do dia, ele será devidamente indiciado e levado à Central de Recebimento e Triagem (CRT) no CDPM”, informou a autoridade policial.

Em resposta à reportagem, Emerson confessou estar arrependido do crime. "Foi a primeira vez que roubei e ainda não deu certo. Precisava de dinheiro e por isso decidi participar do roubo, mas eu era só o que pegava as coisas. Nunca quis que ninguém morresse", contou ele.

Relembre o caso

No dia 18 de julho de 2016, um coletivo da empresa Global Green foi assaltado enquanto passava pelo bairro Ponta Negra, Zona Oeste. O trio anunciou o assalto e rendeu o motorista e os passageiros. Na ocasião, uma pessoa foi morta.

Um homem de 32 anos ficou assustado e tentou pular a catraca para escapar, momento em que Erico Rodrigues da Silva, conhecido como "Taz-Mania" atirou o acertou a nuca da vítima. Ao todo, 25 celulares e diversos objetos pessoais foram roubados.

Segundo a Polícia Civil (PC), no momento da fuga, o bando ficou nervoso e deixou os pertences no veículo, partindo para o bairro Santo Agostinho. A vítima baleada foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, onde morreu.

Leia mais:

Homem que fez arrastão em praça de alimentação da Cidade Nova é preso

Presos comandavam tribunal do crime de dentro do Compaj, diz SSP