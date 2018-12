Três homens são presos e uma adolescente é apreendida em Manaus

Na zona sul, policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 33 anos | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Na noite da última terça-feira (11) e na madrugada desta quarta-feira (12), três homens foram presos e uma adolescente foi apreendida pela Polícia Militar (PM) em zonas distintas de Manaus por homicídio, tráfico de entorpecentes e furto a residência.

Na zona sul, policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 33 anos após desferir um golpe de faca contra outro homem de 30 anos em decorrência de uma discussão na Praça da Matriz, na avenida Eduardo Ribeiro, Centro.

A vítima conseguiu fugir e denunciar o crime aos policias militares, indicando o infrator. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel Ambulatorial (Samu) para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro São Raimundo, mas não resistiu e foi a óbito. O infrator foi preso e encaminhado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Na zona leste, policiais da Força Tática apreenderam uma adolescente de 16 anos, na rua Pirapitinga, na terceira etapa do bairro Jorge Teixeira.

Após abordagem policial na residência da jovem foi encontrado um quilo de maconha dividido em quatro porções, um quilo de cocaína dividido em dez porções, além de três balanças de precisão e R$ 400 em espécie. Ela foi encaminhada à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Já na zona centro-oeste, após patrulhamento e abordagem policial, militares da 19ª Cicom prenderam um homem de 37 anos na avenida Laguna, no Lírio do Vale, com 50 cápsulas de ecstasy. Ele foi encaminhado para os procedimentos cabíveis no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Furto a residência

Um homem de 23 anos foi preso por policiais militares da 10ª Cicom após furtar uma residência na rua Padre Manoel da Nóbrega, no Conjunto Dom Pedro 2. Após entrar na residência e efetuar o crime, ele foi detido e agredido por populares antes que a Polícia Militar chegasse.

Com o infrator foram encontradas uma televisão e três garrafas de whisky. Ele foi encaminhado ao 12º DIP onde foi flagranteado e, após os procedimentos cabíveis, ficará à disposição da Justiça.

Veículo localizado

Na noite desta terça-feira, policiais militares da 6ª Cicom localizaram uma motocicleta Yamaha 250 vermelha com restrição de furto. O veículo estava abandonado na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, e foi localizado após patrulhamento na área. A motocicleta foi entregue pelos policiais militares ao proprietário.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Polícia pega último envolvido em latrocínio em ônibus e encerra caso

Briga de moradores de rua por objetos roubados acaba em morte, diz PM