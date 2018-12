Vídeo: Motorista de ônibus é esfaqueado durante assalto em Manaus

Manaus - Um motorista da linha 029, da empresa Açaí Transporte, de 52 anos, que não teve a identidade divulgada, foi esfaqueado durante um assalto, na mão esquerda ao tentar se proteger, na tarde desta quarta-feira (12). O caso ocorreu na rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

A ocorrência foi confirmada pela assessoria de imprensa do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) que apura mais informações sobre o crime por meio do Centro de Controle Operacional (CCO).

Polícias militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informaram que por volta das 15h e fizeram buscas, porém nenhum suspeito foi encontrado.

"Inicialmente o motorista foi socorrido e levado para uma base do Samu que fica próximo de onde ocorreu o crime. Fomos até o ônibus, mas não havia nenhuma vítima", informou o tenente Roberto Nascimento, da 26ª Cicom.

Sinetram

Por meio de nota o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que o estado de saúde do motorista é estável. Ele se encontra em uma unidade de saúde da capital, recebendo medicamento e está fora de perigo. O ônibus já foi recolhido para a garagem.

Em um vídeo que circula por meio de mensagem no WhatsApp, um homem fala sobre a revolta de mais um caso de assalto em ônibus em Manaus.



"Mais um assalto, roubaram celular dos passageiros, do cobrador e meteram a faca no motorista. Não tem jeito, a polícia prende e a Justiça solta", diz o homem no vídeo, não há informações se ele foi uma das vítimas do assalto.

Veja o vídeo:

