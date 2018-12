'Cabeção' é preso por assalto a motoristas de aplicativos, em Manaus

Manaus - Um jovem de 22 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (12), acusado de praticar roubos a motoristas de aplicativo de transporte. Esterfânio Macedo de Moraes, conhecido como "Cabeção", foi detido na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, na Compensa, e apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

"Cabeção" teria praticado dois roubos, sendo um no dia 4 de dezembro, quando solicitou uma corrida para o bairro Lírio do Vale. Na ocasião, ele teria roubado o celular e dinheiro do motorista do aplicativo.

Já na segunda vez, em 6 de dezembro, Esterfânio pediu uma corrida para a avenida Laguna, também no Lírio do Vale. Segundo a companhia, quando o jovem pediu a corrida, estava acompanhado de uma mulher e acabou roubando celular, dinheiro e cartões do motorista.

Segundo o delegado Aldeney Góes, titular do 19° DIP, Esterfânio, que já tinha passagem pela polícia pelo roubo de uma moto, ainda está sendo investigado por um terceiro roubo a motorista na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Aldeney Góes, uma das linhas de investigação é que Cabeção participe de uma quadrilha especializada neste tipo de crime | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

"Uma das nossas linhas de investigação é que ele também participe de uma quadrilha que praticava assaltos a motoristas de aplicativo. No momento, temos apenas esses dois crimes registrados, além da passagem que ele já tinha, e o terceiro roubo", completou Góes.

Inocente



Durante a apresentação, Esterfânio se limitou a dizer que era inocente, e que não participou dos crimes, que teriam sido cometidos por dois rapazes. Ele foi indiciado por roubo majorado, e ficará detido no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da rodovia federal BR-174.

