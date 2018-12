Veja vídeo que mostra assassino de tia e sobrinho no Hiléia

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, por meio do delegado Orlando Amaral, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração de todos na divulgação de imagem e vídeo em que aparece um homem, ainda não identificado pela polícia, investigado pela autoria do caso de duplo latrocínio ocorrido no dia 4 de dezembro deste ano, em uma casa no Conjunto Hiléia, bairro Redenção, zona centro-oeste da capital.



De acordo com a autoridade policial, os corpos de Alexsandro Matheus Araújo de Lima, que tinha 31 anos, e da tia dele, Arlete Pereira de Araújo, de 70 anos, foram encontrados no dia 5 deste mês, despidos e com as cabeças esmagadas, cada um em um banheiro do imóvel onde as vítimas moravam.

Conforme Amaral, uma câmera instalada nas proximidades do local onde o crime aconteceu registrou o momento em que o indivíduo deixou o lugar vestindo as roupas de Alexsandro.

Quem puder colaborar com informações sobre a identificação e localização do infrator, entrar em contato com a equipe da DEHS pelo número: (92) 99962-2490. “Delações também podem ser feitas ao número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Amaral.

